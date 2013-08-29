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محافظ سوهاج يشهد جلسة صلح بين عائلتين بمركز البلينا

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محافظ سوهاج يشهد جلسة صلح بين عائلتين بمركز البلينا محافظ سوهاج يشهد جلسة صلح بين عائلتين بمركز البلينا

شهد اللواء محمود عتيق، محافظ سوهاج، اليوم وقائع جلسة الصلح التى أقيمت بين عائلتى ال ريان وعائلة ال الشيمى بنجع المعيصره أحد نجوع برديس بمركز البلينا بحضور المستشار أبو المجد أحمد على رئيس لجنة المصالحات بالمحافظة، واللواء أكرم توفيق– رئيس قطاع جنوب الصعيد للأمن نائبا عن اللواء إبراهيم صابر مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية وعمد ومشايخ البلاد المجاورة وجموع العائلتين.

وبدأت مراسم الصلح بحلف القسم الخاص بالصلح والتعهد بعدم نقض هذا القسم، أعقب ذلك التصافح بين أفراد العائلتين دليل على المصالحة.
> وتم الصلح على مرأى ومشهد من جموع الأهالى، حيث كانت الخصومة بين العائلتين ترجع إلى عام مضى، حيث تم مقتل فرد وإصابة أربعة آخرين فى مشاجرة بين العائلتين.

وخلال كلمته بهذه المناسبة قدم المحافظ الشكر لأهالى العائلتين على قبولهم للمصالحة والتسامح، ودعا الأهالى فى نجوع برديس والنجوع المجاورة جميعهم إلى مساعدة ومساندة القوات الأمنية فى إحلال الأمن والاستقرار.

كما أكد أن باب مكتبه مفتوح دائمًا وفى أى وقت، وهو دائمًا مستعد لاستقبال شكوى أى مواطن والعمل على حلها.

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مصر 365