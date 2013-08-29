صلاح والنني يصطدمان بتشيلسي مجددا في مجموعة متوسطة

أوقعت قرعة دوري أبطال أوروبا فريق بازل الذي يلعب في صفوفه الثنائي المصري محمد صلاح ومحمد النني في مواجهات قوية أمام تشيلسي بالمجموعة السادسة.

وأجريت مراسم القرعة في مدينة موناكو مساء الخميس، وقام بسحبها الأسطورة البرتغالية لويس فيجو، ويوهان كوريف ومايكل أوين.

وجاء بازل في المجموعة السادسة مع فرق تشيلسي الإنجليزي وشالكة الألماني، وستيوا بوخارست الروماني.

وكان بازل قد واجه تشيلسي في الدوري الأوروبي الموسم الماضي في الدور نصف النهائي، وخرج بازل بعد أداء مشرف، ونجح صلاح في تسجيل هدفا على ملعب ستامفورد بريدج.

بازل جاء في التصنيف الثالث، بينما جاء تشيلسي على رأس المجموعة، وشالكة في التصنيف الثاني، وستيوا بوخارست رابعا.