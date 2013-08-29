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غادة عبد الرازق تخطف من غادة عادل دور عمرها

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غادة عبد الرازق تخطف من غادة عادل دور عمرها غادة عبد الرازق تخطف من غادة عادل دور عمرها

في مفاجأة من العيار الثقيل، قامت الفنّانة غادة عبد الرازق بالاتفاق مع المؤلف يسري الجندي، على القيام ببطولة مسلسل "شجرة الدر" الذي تجسّد فيه شخصية الملكة الشهيرة التي حكمت .
اللافت أن غادة عادل كانت مرشحه بقوّة لهذا العمل، ووافقت فعلياً عليه حيث أدلت بأكثر من تصريح بهذا الخصوص، وقالت إنها تعشق هذه الشخصية منذ صغرها وإنّ هذا هو دور عمرها.
ويتردّد في كواليس الوسط الفني، أنّ غادة عبد الرازق أصبح اسمها يبيع بقوة في القنوات الفضائية، عكس زميلتها غادة عادل التي وإن كانت لا تقل نجومية عنها، إلا أنّ حرص عبد الرازق على تقديم كل عام مسلسل في رمضان، جعلها متواجدة على الساحة بقوة.

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