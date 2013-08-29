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القوات البحرية تنجح في إنقاذ 25 من طاقم السفينة الهولندية المحترقة بالقرب من خليج السويس

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القوات البحرية تنجح في إنقاذ 25 من طاقم السفينة الهولندية المحترقة بالقرب من خليج السويس القوات البحرية تنجح في إنقاذ 25 من طاقم السفينة الهولندية المحترقة بالقرب من خليج السويس

كتب : صلاح عبد الله الخميس 29-08-2013 17:08

نجحت القوات البحرية في إنقاذ 25 شخصا، هم طاقم السفينة الهولندية التي شب فيها حريق ضخم بالقرب من خليج السويس.

كانت القوات البحرية دفعت بسبعة قطارات تابعة للقوات البحرية وبارجة بحرية، للسيطرة على الحريق الذي شب في السفينة بالقرب من خليج السويس، كانت قادمة من جنوب إفريقيا في طريق عبورها القناة إلى إحدى دول البحر المتوسط.

تلقت محطة الأدبية بالسويس استغاثة من ربان السفينة الهولندية، مارسك كمبالا، كانت قادمة من جنوب إفريقيا ومتجهة للعبور بقناة السويس إلى إحدى دول البحر المتوسط، ونشوب حريق بالسفينة.

وعلى الفور تم إخطار القوات البحرية للسيطرة على الحريق، وأرسلت القوات البحرية بارجة بحرية مجهزة بمعدات إنقاذ وإطفاء للمساهمة في إطفاء الحريق.

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