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الاتصالات: مد فترة تحصيل فاتورة يوليو دون مصروفات حتى 15 سبتمبر

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الاتصالات: مد فترة تحصيل فاتورة يوليو دون مصروفات حتى 15 سبتمبر الاتصالات: مد فترة تحصيل فاتورة يوليو دون مصروفات حتى 15 سبتمبر

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن مد فترة التحصيل لفاتورة يوليو 2013 للتليفون الأرضى حتى 15 سبتمبر المقبل، وذلك بدلا من نهاية شهر أغسطس الجارى، دون أن يتحمل العملاء أية مصروفات إدارية إضافية.

وصرح المهندس محمد النواوى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة، أن المصرية للاتصالات تحرص على راحة عملائها خاصة فى ظل الظروف التى مرت بها البلاد، وما ترتب عليها من تقليص لساعات التحصيل فى السنترالات، وعدم تمكن الكثير من العملاء من سداد الفواتير الخاصة بهم فى الموعد المحدد.

من جانبه، أكد المهندس أحمد أسامة نائب الرئيس التنفيذى للشئون التجارية أن هذا المد لفترة التحصيل يسرى أيضا على أقساط الفواتير المستحقة فى شهر يوليو.

وأوضح أن الشركة تتيح لعملائها تسديد الفاتورة عبر أى من منافذ التحصيل التى تشمل أكثر من 1250 منفذا تابعا للمصرية للاتصالات، بما يشمل السنترالات ومكاتب التلغراف ومراكز خدمة العملاء.

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