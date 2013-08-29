«تعليمية دبي» تسلم 97% من الكتب للمدارس

أكملت منطقة دبي التعليمية استعداداتها لاستقبال الطلاب والطالبات في مدارسها الحكومية للعام الدراسي الجديد 2013/2014، من خلال توفير كافة المتطلبات والمستلزمات، سواء تلك المتعلقة بالإجراءات التنظيمية أو العملية كالصيانة وتجهيز المبنى المدرسي والفصول والقاعات على النحو الأمثل، الذي يساعد على انتظام الطلبة دون أية مشكلات.

وقالت منى عبدالله نائب مدير منطقة دبي التعليمية، إن المنطقة انتهت من تسليم 97% من الكتب المدرسية للأجزاء الاولى، موضحة أنه جارٍ التنسيق لاستلام وتسليم الكميات المتبقية في أقرب وقت ممكن.

واضافت، إنه تم الانتهاء من إجراءات تعيين 14 معلماً ومعلمة، مشيرة إلى أن وزارة التربية والتعليم لا تزال مستمرة في جهودها لسد الشواغر في الميدان التربوي عن طريق التعيينات الجديدة، والنقل الخارجي الى المنطقة، حسب الحاجة في كل منطقة تعليمية، ومؤكدة أن الوزارة قامت مسبقاً بتمديد الخدمة لبعض المعلمين بالغي السن، حسب احتياجات المواد والتخصصات في الميدان التربوي.

وقامت بجولة تفقدية برفقة وحدة الأبنية ومهندس المنطقة عبدالفتاح أحمد للعديد من المدارس التي تخضع لعمليات الصيانة الشاملة والإضافات من قبل وزارة الأشغال العامة ، حيث زارت مدرسة العذبة للتعليم الأساسي التي تخضع لعمليات صيانة شاملة، بما فيها، إضافة فصول وتجديد مختبرات المدرسة وتجديد مسرح المدرسة وإغلاق الممرات واستبدال جميع مكيفات المدرسة من شباك الى اسبيليت، ثم توجهت إلى مركز تطوير رياض الأطفال الذي يخضع لصيانة شاملة تتضمن.

إضافة صالة رياضية وإغلاق الملاحق. كما زارت نائبة مدير المنطقة واللجنة المرافقة لها، مدرسة هند بنت مكتوم، وفيها تمت متابعة عمليات استبدال المكيفات من نظام الشباك الى نظام الوحدات وصيانة سور المدرسة، وفي مركز بلال بن رباح تابعت نائب مدير المنطقة أعمال الصيانة التي خضعت لها تلك المدرسة وكذلك إضافة قاعة للأنشطة.

وذكرت أن مدارس دبي تؤكد جاهزيتها انطلاقة العام الدراسي الجديد، سواء من حيث البنية التحتية أو توفير الاحتياجات والمستلزمات، أو حتى في تعيين المعلمين في المواقع الشاغرة، لافتة إلى أن وزارة التربية والتعليم ومنطقة دبي التعليمية، تواصلان العمل في اتجاهات متنوعة لضمان بداية موفقة للعام الدراسي المقبل، ودون الوقوع في دوامة النقص في الأيام الأولى للدوام، وهو مطلبنا جميعاً ورؤيتنا معاً لتوفير ما يلزم من أجل راحة وثقة واستقرار المدارس والطلبة والمعلمين.