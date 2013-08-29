أطباء: الصحة المدرسية منظومة شاملة من العلوم النفسية والصحة العامة

أكد الدكتور جمال شفيق أحمد أستاذ الطب النفسى بجامعة عين شمس، أن الصحة المدرسية هى حالة من التكامل الجسمى والنفسى والعقلى والاجتماعى لدى تلاميذ المدارس، وتنمية قدراتهم ومهاراتهم المختلفة التى تمكنهم من الصحة النفسية، ولذلك تقدم الصحة المدرسية المبادئ والأنظمة والخدمات التى ترعى صحة التلاميذ فى السن المدرسية.

والصحة المدرسية ليست تخصصاً مستقلاً، وإنما هى منظومة شاملة متكاملة من العلوم النفسية والصحة العامة، كالطب الوقائى وعلم الوبائيات والتوعية الصحية والإحصاء الحيوى وصحة البيئة والتغذية وصحة الفم والأسنان والتمريض.

يوضح الدكتور جمال أهداف الصحة المدرسية حيث تهدف أنشطة وبرامج الصحة المدرسية بصفة عامة إلى تنشئة وحسن رعاية جيل تلاميذ المدارس تنشئة سليمة من النواحى الصحية والنفسية والعقلية والاجتماعية تقويم صحة التلاميذ بالتعرف على المؤشرات الصحية للأطفال فى كافة المجالات فى رعاية صحة التلاميذ، وتحقيق المؤشرات الصحية المناسبة لمستوى صحتهم.

تابع دكتور جمال، بالإضافة إلى تعزيز المهارات والأساليب المختلفة المناسبة للاكتشاف المبكر للمشكلات والأمراض الجسمية والنفسية من خلال علاج الحالات المرضية ومتابعتها مع توفير الخدمات الوقائية للتلاميذ مثل مكافحة العدوى وإعطاء التطعيمات وتدبير إجراءات التعامل مع الأمراض المعدية والمنتشرة بين التلاميذ وذلك بمراقبة وتحسين البيئة الصحية المدرسية إلى جانب تدعيم مهارات وطرق التوعية الصحية للتلاميذ والإرشادات اليومية وتداول النشرات المبسطة لمعرفة مدى أهمية الاعتناء بالصحة والنظافة العامة لديهم.