نادى دمياط بدون مجلس إدارة

دمياط – هشام الولى الخميس , 29 أغسطس 2013 17:13

انتهى أمس الأربعاء مدة مجلس إدارة نادى دمياط المكون من الرئيس المنتخب وخمسة أعضاء تم تعيينهم لاستكمال مدة المجلس بعد استقالة باقى الأعضاء المنتخبين

وأكدت إيمان طيرة القائمة بعمل مدير عام الشباب والرياضة بدمياط أن مدة مجلس الإدارة انتهت أمس وقامت بعمل مذكرة للكابتن طه أبو زيد وزير الدولة للرياضة لتعيين لجنة أو مجلس إدارة لإدارة شئون النادى وتكون مهمتها فتح باب الترشيح لانتخاب مجلس إدارة جديد ليدير النادى فى الفترة القادمة وقالت أنها تنفيذا لتعليمات الوزارة قامت بندب محسن حامد حسين مدير التفتيش المالى لمديرية الشباب والرياضة بدمياط للعمل مديرا ماليا لنادى دمياط حتى يتم تعيين لجنة أو مجلس إدارة.

> يذكر أن اللواء محمد عبد اللطيف منصور محافظ دمياط قام بجولة تفقدية لأرض النادى برأس البر قبل زيارة طاهر أبو زيد لدمياط والتى تم تأجيلها لموعد آخر حيث كان هناك بعض الموضوعات التى تهم أندية دمياط سيتم عرضها على الوزير لحسمها ومنها موضوع مجلس إدارة دمياط وموضوع اعتماد تعيين السيد زيد رئيسا لنادى غزل دمياط حتى يمكن له التوقيع على الشيكات لتسيير أمور النادى المتوقفة بسبب هذا الموضوع 0