أخبار عاجلة

البوليساريو وشعار المثليين.. أعلام فجرت أزمات فنية -
قعدة رجالة - شريف سلامة لـ مكسيم ... هو أنا شكلي صايع أوي كده -
قعدة رجالة - إضحك مع إياد وشريف ومكسيم ... زي ما اكون تعبان وإرتحت -
غدًا.. التعليم تعقد مؤتمرًا صحفيًا حول امتحانات الثانوية العامة -
"التربية والتعليم" تنفي استقالة ​طارق شوقي -
الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بتعيين رئيس الرقابة الإدارية -
ضبط تكفيري متلبسًا بزراعة عبوة ناسفة في العريش -
«هيجواين Vs ميرتينز».. تشكيلة قمة يوفنتوس ونابولي في «الكالتشيو» -
بث مباشر.. مباراة «نابولي►◄يوفنتوس» في الكالتشيو -
بث مباشر.. «فيدرير ►◄ نادال» في نهائي بطولة ميامي للتنس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. DMC

الرئيس الفرنسي يؤكد على أهمية الحل السياسي للأزمة السورية

Google+ Print
الرئيس الفرنسي يؤكد على أهمية الحل السياسي للأزمة السورية الرئيس الفرنسي يؤكد على أهمية الحل السياسي للأزمة السورية

كتب : أ ش أ منذ 25 دقيقة

أكد الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند اليوم، أهمية أن يكون الحل السياسي للأزمة في سوريا هو محور التركيز.

وقال أولاند، في تصريحات للصحفيين عقب استقباله أحمد الجربا رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض بباريس، إن الحل السياسي لا يمكن أن يتحقق إلا إذا تمكن المجتمع الدولي من وقف القتل وزيادة الدعم لمعارضي الرئيس السوري بشار الأسد، وشدد الرئيس الفرنسي على ضرورة بذل كافة الجهود من أجل حل سياسي الذي لن يتم التوصل له إلا إذا تمكن الائتلاف من أن يظهر كبديل يتمتع بالقوة اللازمة خاصة على الصعيد العسكري.

كما أشار أولاند إلى ضرورة أن يتمكن المجتمع الدولي من وضع نهاية مؤقتة لهذا التصعيد في العنف وأن الهجوم الكيميائي الأخير أحد أمثلته.**

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
قعدة رجالة - شريف سلامة لـ مكسيم ... هو أنا شكلي صايع أوي كده

قعدة رجالة - شريف سلامة لـ مكسيم ... هو أنا شكلي صايع أوي كده

قعدة رجالة - إضحك مع إياد وشريف ومكسيم ... زي ما اكون تعبان وإرتحت

قعدة رجالة - إضحك مع إياد وشريف ومكسيم ... زي ما اكون تعبان وإرتحت

السفيرة عزيزة - حلقة الأحد 2-4-2017 مع الإعلامية " جاسمين طه " والإعلامية " نهى عبد العزيز "

السفيرة عزيزة - حلقة الأحد 2-4-2017 مع الإعلامية " جاسمين طه " والإعلامية " نهى عبد العزيز "

روشتة الشيخ خالد الجندى لمواجهة التحرش: حجب المواقع الإباحية

روشتة الشيخ خالد الجندى لمواجهة التحرش: حجب المواقع الإباحية