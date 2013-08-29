الرئيس الفرنسي يؤكد على أهمية الحل السياسي للأزمة السورية

كتب : أ ش أ منذ 25 دقيقة

أكد الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند اليوم، أهمية أن يكون الحل السياسي للأزمة في سوريا هو محور التركيز.

وقال أولاند، في تصريحات للصحفيين عقب استقباله أحمد الجربا رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض بباريس، إن الحل السياسي لا يمكن أن يتحقق إلا إذا تمكن المجتمع الدولي من وقف القتل وزيادة الدعم لمعارضي الرئيس السوري بشار الأسد، وشدد الرئيس الفرنسي على ضرورة بذل كافة الجهود من أجل حل سياسي الذي لن يتم التوصل له إلا إذا تمكن الائتلاف من أن يظهر كبديل يتمتع بالقوة اللازمة خاصة على الصعيد العسكري.

كما أشار أولاند إلى ضرورة أن يتمكن المجتمع الدولي من وضع نهاية مؤقتة لهذا التصعيد في العنف وأن الهجوم الكيميائي الأخير أحد أمثلته.**