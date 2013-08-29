هل كريمات إزالة الشعر تمثل خطورة على الحمل؟

تسأل قارئة أعانى من غزارة الشعر بجسمى ولا أستطيع استخدام الطريقة العادية فى إزالته، لذا ألجأ لاستخدام كريمات الشعر فهل هناك خطورة من ذلك الأمر على الجنين؟، وهل الشعور بآلام الدورة المتكررة خطر على الحمل؟.

أجاب دكتور جورج يواقيم استشارى أمراض النساء والتوليد، قائلا: المرأة فى فترة الحمل تعانى من ظهور الشعر بكثرة وغزارته فى أماكن كثيرة هذا قد يدفع المرأة للرغبة فى التخلص منه، ويكون ذلك إما باللجوء للطريقة العادية أو استخدام كريمات إزالة الشعر، وهذا يجعل المرأة فى حيرة من أمرها إن كانت تلك الكريمات مفيدة أو غير مفيدة للجسم.

وأشار إلى أنه لم تثبت الدراسات وجود خطورة من كريمات إزالة الشعر على الجسم ولم توجد دراسات تبين أنها بدون ضرر، ولكن يمكن للمرأة الحامل قبل استخدامها أن تجربها على جزء من الجلد فإن تسببت فى حساسية بالجلد فلابد من الامتناع عن استخدامها.

وأوضح أن المرأة الحامل قد تلاحظ ظهور الشعر بكميات كبيرة فى أجزاء كبيرة من الجسم بطريقة لم يظهر بها من قبل، وقد يظهر فى منطقة البطن والصدر وهذا الشعر سيسقط من تلقاء نفسه بعد الولادة بأسابيع قليلة.

> أما بالنسبة للشعور بألم مثل ألم الدورة الشهرية فى أواخر الشهر الثالث من الحمل، فيمكن أن يكون ذلك من علامات الإجهاد المبكرة، وهنا لابد من استشارة الطبيب حتى يعطيكى مثبت للحمل.