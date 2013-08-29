أشار الجزر بالحمص

المقادير:

-كيلوغرام ونصف الكيلوغرام من الجزر المقطّع إلى أصابع

-ربع كيلوغرام من الفلفل الرومي الملوّن والمقطّع إلى أصابع

-كوب من حمّص الشام المسلوق

-حبات من الفلفل الأخضر الحار (اختياري) بدون تقطيع

-ملعقة كبيرة من الكركم

-كوب من الملح

-كوب من الخلّ الأبيض

-ملعقة كبيرة من الحبة السوداء

-ملعقة كبيرة من الكزبرة الجافة

-كوبان من زيت دوّار الشمس

طريقة التحضير:

1 -تخلط المكوّنات مع بعضها البعض، جيّداً.وتحفظ في داخل برطمان، مع إيداع

مسافة 4 أصابع في الأعلى، للسماح بالتحلّل.

2- يضاف الملح حسب طعم الجزر، فإذا كان هذا الأخير حلواً، يوضع حوالي كوب من الملح، أمّا إذا كان قليل الحلاوة، فيُكتفى بنصف كوب.

3- يقفل البرطمان بإحكام، ويحفظ في الثلاجة.

نصيحة "الشيف":يفضّل إيداع الجزر في الملح لكي يطرى ويجفّ ماءه، قبل إعداد المخلل بربع ساعة.