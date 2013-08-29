أشار الجزر بالحمص

المقادير:
-كيلوغرام ونصف الكيلوغرام من الجزر المقطّع إلى أصابع
-ربع كيلوغرام من الفلفل الرومي الملوّن والمقطّع إلى أصابع
-كوب من حمّص الشام المسلوق
-حبات من الفلفل الأخضر الحار (اختياري) بدون تقطيع
-ملعقة كبيرة من الكركم
-كوب من الملح
-كوب من الخلّ الأبيض
-ملعقة كبيرة من الحبة السوداء
-ملعقة كبيرة من الكزبرة الجافة
-كوبان من زيت دوّار الشمس
طريقة التحضير:
1 -تخلط المكوّنات مع بعضها البعض، جيّداً.وتحفظ في داخل برطمان، مع إيداع
مسافة 4 أصابع في الأعلى، للسماح بالتحلّل.
2- يضاف الملح حسب طعم الجزر، فإذا كان هذا الأخير حلواً، يوضع حوالي كوب من الملح، أمّا إذا كان قليل الحلاوة، فيُكتفى بنصف كوب.
3- يقفل البرطمان بإحكام، ويحفظ في الثلاجة.
نصيحة "الشيف":يفضّل إيداع الجزر في الملح لكي يطرى ويجفّ ماءه، قبل إعداد المخلل بربع ساعة.