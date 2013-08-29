نيابة أمن الدولة تستجوب نجلي القياديين في الاخوان ” الشاطر وسلطان ” بتهمة التخابر

تواصل نيابة امن الدولة العليا في مصر تحقيقاتها مع نجلي القيادين البارزين في جماعة الاخوان المسلمين المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعة والدكتور صلاح سلطان القيادي المعروف في تنظيم الاخوان بعد ان قررت حبسهما لمدة 15 يوما علي ذمة التحقيقات

ووجهت النيابة لسعد خيرت الشاطر ومحمد صلاح سلطان تهم تتعلق بالاستقواء بالخارج والتخابر والانضمام الي جماعة مخالفة للقانون تمارس اعمال ارهابية ، والتحريض علي العنف والقتل وهذا ما نفاه المتهمان

كانت اجهزة الامن القت القبض علي سعد خيرت الشاطر داخل منزل والده في شارع نجيب محفوظ بمدينة نصر وتم اقتياده الي جهة امنية لمناقشته حول مطالبته بالتدخل الاجنبي والاتحاد الاوروبي بعدم الاعتراف بشرعية النظام الحالي بعد ثورة 30 يونيو

وقالت مصادر قضائية ان نجل الشاطر سيواجه تهمة التخابر بسبب مطالبته المستمرة من خلال احاديثه لوكالات الانباء العالمية والجرائد الاجنبية بان ما حدث في مصر انقلاب عسكري دموي ، وطالب الرئيس الامريكي اوباما بالتدخل في شئون مصر بعدما قال ان والده خيرت الشاطر يمتلك ادلة لو تم نشرها لعصفت بمستقبل اوباما السياسي.

وكشفت مصادر قضائية عن ان نيابة امن الدولة لا تزال تستجوب محمد صلاح سلطان نجل صلاح سلطان حول الخريطة التفصيلية التي عثر عليها في منزله والمكتوبة بخط اليد عن اعمال العنف وحرق اقسام الشرطة وتقسيم مصر الي اربع دول وبمراجعة خريطة ” حرق مصر” التي ضبطت مع المتهم تبين ان جميع اعمال العنف التي نفذت في الفترة الاخيرة كانت مطابقة للمعلومات المكتوبة في الخريطة التي عثر عليها مع نجل صلاح