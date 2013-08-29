محافظ الجيزة: افتتاح محور أحمد عرابى خلال 46 يوما

أعلن د.على عبد الرحمن محافظ الجيزة، أنه باق من الزمن 46 يوما لافتتاح محور أحمد عرابى بالمهندسين منتصف أكتوبر المقبل ضمن مشروع تطوير شمال الجيزة.

جاء ذلك عقب لقاء المحافظ بالمهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اليوم بمقر الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بحضور قيادات الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، وذلك لمناقشة الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها لسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة حتى يستفيد المواطنين منها.

وأكد عبد الرحمن أنه تم استعراض 5 ملفات رئيسية خلال اللقاء شملت مياه الشرب، والصرف الصحى، ومحور أحمد عرابى بالمهندسين، ومشروعات ترميم المبانى السكنية، وتطوير ميدان النهضة وتجميله.

ولفت الوزير إلى أنه تم الاتفاق على وضع برنامج زمنى محدد لكل مشروع والالتزام به من الشركات المنفذة، موضحا أنه فى حالة عدم الالتزام بالمواعيد المقررة يتم على الفور سحب الأعمال من الشركة المنفذة، كما تقرر وضع ساعة رقمية بكل مشروع لكى يكون المواطن علم بمواعيد انتهائها، مع استكمال أعمال التطهير للعديد من المناطق منها نبيل طه بالهرم، وعزبة الخلايفة والمفتى بإمبابة، واستكمال أعمال تجفيف الشوارع من مياه الصرف الصحى بتكلفة 6 ملايين جنيه.

وأشار المحافظ إلى أنه يجرى حاليا تنفيذ 10 مشروعات رئيسية بالمحافظة بتكلفة استثمارية 1.5 مليار جنيه، ومن المنتظر إنهاؤها خلال العام المالى الحالى، كاشفاً عن تنفيذ مشروعات لإصلاح هبوط بشوارع فرنسيس بإمبابة، وترعة والى بجنوب المعهد الدينى بالوراق، والشهيد الحى بالعمرانية، وتسليك شبكات الصرف الصحى.