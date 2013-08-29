بدء تسجيل رغبات طلاب الدبلومات الفنية الدور الثانى بحد أدنى 60%

قررت وزارة التعليم العالى فتح تسجيل الرغبات لطلاب دبلوم المدارس الفنية (الصناعى والتجارى والزراعى والسياحة والفنادق) الدور الثانى نظام (3- 5) سنوات، ودبلوم المدارس المتقدمة للتمريض والمعاهد الفنية الصحية ودبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة ودبلوم الجامعة العمالية، ابتداء من السبت المقبل، وحتى السبت 7 سبتمبر المقبل.

وحددت الوزارة، فى بيان لها اليوم، نسبة 60% فأكثر لطلاب مؤهلات المعاهد الفنية التجارية والمدارس التجارية المتقدمة نظام الخمس سنوات والجامعة العمالية شعبة العلاقات الصناعية، والمعاهد الفنية للسياحة والفنادق والمدارس الفنية المتقدمة للسياحة والفنادق نظام الخمس سنوات.

وكذلك المعاهد الفنية الصناعية وترميم الآثار والمدارس الصناعية المتقدمة نظام الخمس سنوات والجامعة العمالية شعبة التنمية التكنولوجيا، ودبلوم السالزيان والدون بوسكو، والمدارس الزراعية نظام الخمس سنوات، والمعاهد الفنية المتوسطة للخدمة الاجتماعية ودبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة ودبلوم المعاهد الفنية للتمريض والصحية شعبة فنيات التمريض.

وأوضحت الوزارة، فى بيانها، أنه فيما يخص الطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية نظام الخمس سنوات عليهم الالتزام بقواعد وشروط القبول الصادرة من أمانة المجلس الأعلى للجامعات والموضحة بدليل الطالب على الموقع.

وبالنسبة للطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بمجموع نسبته أقل من 75% حتى 65% يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العليا الخاصة للخدمة الاجتماعية، حيث يتم قبولهم بالصف الثالث فى هذه المعاهد.

وحددت الوزارة الخطوات، التى يتبعها الطالب للتسجيل، من خلال موقع التنسيق الإلكترونى، بالنسبة للحاصلين على دبلوم المدارس الفنية نظام "الثلاث- الخمس" سنوات فينبغى عليه اتباع الآتى:

1- يدخل الطالب على موقع التنسيق www.tansik.egypt.gov.eg ويحدد نوع المؤهل "صناعى، تجارى، زراعى".. ثلاث سنوات أو خمس سنوات".

2-كما ينبغى أن يدخل الطالب برقم جلوسه فى الشهادة الحاصل عليها ويكتب الرقم السرى الخاص به باستمارة النجاح.

3- يظهر للطالب بيان تأكيدى باسمه الثلاثى ورقم جلوسه المقيد فى شهادة النجاح وعليه تأكيد البيان بالضغط على مفتاح "نعم".

4- يحتفظ الطالب بالرقم السرى الخاص به والمدون باستمارة النجاح لتعديل رغباته فى أى وقت وقبل إعلان النتيجة، حيث يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، ويمثل هذا الرقم ضمان البيانات وعدم السماح لأى شخص بتعديل أى من الرغبات التى تم تدوينه.

ثانيا الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتان بعد الثانوية ينبغى على الطالب أتباع الآتى:

> 1- يدخل الطالب على موقع التنسيق www.tansik.egypt.gov.eg ويحدد نوع المؤهل ثم يدخل رقم الكود الخاص به وبعد ذلك يدخل الرقم السرى الخاص به.

2 – يظهر للطالب بيان تأكيدى باسمه الثلاثى ورقم الكود وعليه تأكيد البيان بالضغط على مفتاح.

3- يحتفظ الطالب برقم الكود والرقم السرى الخاص به لتعديل رغباته فى أى وقت وقبل إعلان النتيجة ، حيث يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، ويمثل هذا ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأى شخص بتعديل أى من الرغبات التى تم تدوينها.

4- يدخل الطالب التسجيل رغباته ومراجعتها وطباعتها حيث سيتم الترشيح على آخر تعديل سجله الطالب.

أما بالنسبة لقواعد تقليل الاغتراب يتم قبول تحويلات فى حدود نسبة مئوية يحددها المجلس الأعلى للجامعات بنسبة 10% من الأماكن المقررة لكل كلية وطبقا للإمكانيات الاستيعابية للكليات.

فيسمح للطالب الذى رشح فى كلية ما خارج منطقته الجغرافية (أ) بالتقدم للتحويل إلى كلية مناظرة فى منطقته الجغرافية (أ) فقط، وفقا لما يلى: فى حالة وجود أكثر من كلية مناظرة الجغرافى (أ) يسمح للطالب الذى رشح لكلية خارج النطاق الجغرافى (أ) بإبداء رغبته فى التحويل لأحد الكليات المناظرة داخل النطاق الجغرافى (أ) ذات الحد الأدنى الأقل فى منطقة الجغرافية (أ).

ويتم تحديد إمكانية التحويل للكليات داخل النطاق الجغرافى طبقا للإعداد والطاقة الاستيعابية للكليات وترتيب الطالب بين الطلاب الراغبين للتحويل فى النطاق الجغرافى (أ) للطالب ويتم ترتيب الطلاب طبقا للمجموع، وتحويل العدد الذى حدده المجلس الأعلى للجامعات.

وبالنسبة للتحويل المناظر لتقليل الاغتراب فى الكليات التى تطبق نظامى القبول "الانتظام الانتساب، الموجه" يكون التحويل بين هذه الكليات على النحو التالى لقرار المجلس الأعلى للجامعات:

وفى حالة ترشيح الطالب إلى كلية ما انتظام ويرغب فى التحويل إلى كلية مناظرة لتقليل الاغتراب فيكون التحويل فى هذه الحالى للطالب المنتظم بنفس حالته بشرط أن يكون حاصلا على مجموع أعلى من أعلى طالب قبل وفق نظام الانتساب الموجه فى الكلية المحول إليها، وذلك مراعاة لعدم تضارب الوضع القانونى لطلبة الانتساب الموجة وطلبة الانتظام.

كما يشترط لتحويل الطلاب بين المعاهد العالية والمتوسطة الخاصة استيفاء الطالب للحد الأدنى للمعهد المراد التحويل إلية و فى ضوء النسبة المقررة لكل والطاقة الاستيعابية معهد، وسيتم الإعلان عن فتح باب التحويلات على موقع التنسيق بعد إعلان النتيجة وطبقا للبيان الصحفى الصادر فى حينه.