استعدادات لبداية العام الدراسى بجامعة المنصورة

المنصورة ــ محمد طاهر: منذ 45 دقيقة 49 ثانية

أكد الدكتور السيد أحمد عبدالخالق رئيس جامعة المنصورة على ضرورة استعداد الجامعات للدراسة وتوافر الكتاب الجامعي في أول أسبوع دراسي واستعداد المدن الجامعية لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى وتوفير الرعاية الطبية لهم بحيث يتم إنشاء عيادة طبية في كل مدينة والحرص على سلامة الأغذية في المدن والرقابة المستمرة بواسطة تعيين أساتذة من كلية الطب البيطري في المدن الجامعية للإشراف على عملية التغذية والرقابة عليها.

أشار إلى أنه لأول مرة بالجامعة ستبدأ الدراسة في برنامج التكنولوجيا بكلية العلوم والدراسة ببرنامج الميجاترونك والهندسة الطبية بكلية الهندسة وسيتم أيضًا تحويل ماجستيرالبيئة إلى نظام الساعات المعتمدة كما سيتم بدء الدراسة ببرنامج التسويق الرياضي في كلية التربية الرياضية.

وأوضح أنه وجارٍ الحصول على موافقات جديدة لبرامج بكلية الحاسبات والمعلومات.

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