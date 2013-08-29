تغريم سفينة بشرم الشيخ 3 ملايين جنيه

جنوب سيناء- محمود السيد صالح منذ 8 دقيقة 21 ثانية

أمرت محكمة جنوب سيناء الابتدائية بالتحفظ على سفينة" سويت ليدي" التجارية والتي اصطدمت ودمرت الشعاب المرجانية النادرة بمنطقة" الجاكسون" بخليج تيران بشرم الشيخ بناء على دعوى تقدمت بها محميات جنوب سيناء للحجز الإداري على السفينة وحددت جلسة أول أكتوبر القادم.

وكانت السفينة التي ترفع علم جزر الكوك اصطدمت بالشعاب المرجانية النادرة بخليج تيران أثناء مرورها بالخليج واتجاهها نحو الجنوب.

> وقد قدرت لجنة من محميات جنوب سيناء قيمة الأضرار التي لحقت بالشعاب المرجانية بثلاثة ملايين جنيه.