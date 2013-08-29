التحالف الوطني لدعم الشرعية بالاسكندرية ينظم 16 مسيرة اليوم

ينظم التحالف الوطنى لدعم الشرعية بالاسكندرية ،عصر اليوم ، 16 فاعلية لرفض ما أسموه بالانقلاب العسكرى ، والمطالبة بعودة الشرعية .

حيث من المقرر ينظم التحالف ، عدد من الفاعليات بحى المنتزه ابرزها وقفة بطريق خورشيد العوايد في تمام الساعة الخامسة والنصف عصرا، وبالتزامن مع ذلك ووقفة اخرى بمحطة ابو قير ، كما ستنطلق عقب صلاة المغرب 4 مسيرات حاشدة من عزبه النخل بالعوايد ، و من مسجد النور بالعصافره ، و من مسجد العزيز المجيد بشارع 30 ، كما ستنطلق عقب صلاة العشاء مسيرة من امام مسجد البنا بالمعمورة .

وفى رمل الاسكندرية ، تنطلق عقب صلاة المغرب مسيرة حاشدة من مسجد مصعب بمنطقة ونجت بالاضافة الى مسيرة اخرى بالدراجات ،وذلك في تمام الثالثة عصرا .

كما ينظم الائتلاف مسيرة من امام محكمة الدخيلة غرب الاسكندرية ، بالاضافة الى عدد من الفاعليات الاخرى التى لم يعلن التحالف عن مكان موعد انطلاقها حتى الان .