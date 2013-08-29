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17 ألف أمريكي يعترضون على اختيار بن آفليك لدور "باتمان"

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17 ألف أمريكي يعترضون على اختيار بن آفليك لدور "باتمان" 17 ألف أمريكي يعترضون على اختيار بن آفليك لدور "باتمان"

كتب : أ ش أ الخميس 29-08-2013 10:34

اعترض 17 ألفا و600 من الشباب الأمريكي على قرار شركة "وارنر" اختيار النجم الأمريكي بن آفليك (41 عاما) لتجسيد دور "باتمان" في فيلمها الجديد، وطالبوا الشركة بمراجعة قرارها، لأن آفليك بحسب رأيهم ليس مفتول العضلات ولا لائقا لتمثيل أفلام الأكشن، وذلك عبر موقع "تشانج" الإلكتروني.

ومن المعروف أن بن آفليك ممثل ومخرج وكاتب سيناريو وحاصل على جائزتي الأوسكار وجولدن جلوب، ويحظى بحب كبير في أوساط هوليوود، خاصة بعد حصوله على جائزة أوسكار فبراير الماضي عن إخراجه لفيلم "أرجو"، وسيجسد دور "باتمان" الذي يواجه "سوبرمان" في الجزء الثاني من فيلم Man of Steel" للمخرج زاك سنيادر، المنتظر عرضه في 17 يوليو 2015.

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ON Sport

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