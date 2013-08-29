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بالصور| هيفاء تساهم مع "كن هادي" في توعية الشباب من مخاطر حوادث السير

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بالصور| هيفاء تساهم مع "كن هادي" في توعية الشباب من مخاطر حوادث السير بالصور| هيفاء تساهم مع "كن هادي" في توعية الشباب من مخاطر حوادث السير

كتب : محمد عبد الجليل: منذ 18 دقيقة

شاركت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، كضيفة شرف، في السهرة الخاصة التي أقامتها جمعية "كن هادي" تحت عنوان Taxi night 11، حيث حضرها شباب من مختلف الأعمار، إضافة إلى شخصيات فنية وإعلامية وسياسية، ووصل الجميع إلى السهرة بالتاكسي كحل بديل للحد من وقوع السير.

هيفاء بدورها وصلت إلى السهرة بتاكسي خاص، واستقبلتها الصحافة اللبنانية والعربية التي أثنت على هذه الخطوة الإنسانية من "نجمة لها تأثيرها الإيجابي على الشباب"، بحسب قول الصحافة اللبنانية.

وكان لوجود هيفاء تأثير خاص على الحضور الذي استقبلها بفرح وتصفيق حار منذ لحظة وصولها، كونها ساهمت بإقناع الشباب على ضرورة توخي الحذر في سهراتهم، وبالتالي تفادي قدر المستطاع خطر حوادث السير الذي يتزايد تحت تأثير الكحول.

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