أسرة جديدة من فيروس "اتش 7 – ان 9" ظهرت فى الصين وتهاجم الإنسان

يعكف حاليا فريق من العلماء الصينيين على دراسة التحور الذى طرأ على فيروس أنفلونزا الطيور اتش5 0 ان أ، وظهور نوع جديد منذ مارس الماضى أطلق عليه / اتش7 – ان9، وأصاب حوالى 135 شخصا وأدى إلى وفاة 44 حالة ومعظمهم كانوا مخالطين للطيور كالدجاج والبط.

وهذه النوعية الجديدة انتقلت من البط الذى يتم تربيته فى المنازل إلى الأشخاص الملاصقين بهم خاصة فى إقليم / ينجسو فى شمال شنجهاى، ويخشى العلماء من تفشى هذا الفيروس الجديد خاصة خلال فصل الشتاء القادم مثلما حدث فى عام 2011 عندما تفشى فيروس / اتش5 – ان 1 / .

ويرى بعض الباحثين أن تحور هذا الفيروس يمكن أن يكون قد تم فى المعامل الجينية لاستخدامه فى الأحداث الإرهابية فى العالم.