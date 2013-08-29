هل تساعد كريمات علاج حب الشباب على ظهور نوع آخر من الحبوب؟

أرسلت قارئة تقول: أعانى منذ فترة من انتشار حب الشباب فى منطقة الجبهة فقط وبعد استشارة الطبيب وصف لى دهان موضعى، وهو "الكلينداميسين" ونصحنى باستخدامه على المناطق المصابة بالجبهة فقط، ولكن بعد الاستخدام جفت بشرة وجهى بالكامل وتقشرت، كما لاحظت انتشار نوع آخر من الحبوب يشبه حمو النيل فى منطقة الذقن وأسفل الخد، وبجانب الفم وهى مناطق لم أضع عليها الدهان مطلقا فما سبب تلك الآثار، وهل يجب أن أوقف العلاج أم أكمل المدة التى نصحنى بها الطبيب؟.

أجابت عن هذا السؤال الدكتورة هديل جهاد أخصائية الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر جامعة عين شمس قائلة: ما تعانى منه الفتاة مشكلة تحدث نتيجة لسببين هما:

> الأول: إمكانية امتداد تأثير الدهانات التى توضع على مناطق محددة بالوجه إلى مناطق أخرى، وخاصة فى حالة وضعها لفترة طويلة أو بكمية كبيرة، أو النوم دون غسل الوجه جيدا.

الثانى: غالبا ما تحتوى بعض كريمات علاج حب الشباب على مضاد حيوى وهذا النوع تحديدا يحتوى على مضاد لنوع واحد من البكتيريا، وهو ما يؤدى فى بعض الحالات إلى زيادة نشاط نوع آخر من البكتيريا على حساب النوع المهاجم.

وأشارت إلى أن السبب الثانى هو الذى يؤدى إلى حدوث تلك الأعراض، ولذا ننصح الفتاة باستشارة الطبيب المعالج لتغير الدهان بنوع آخر كالأنواع التى تحتوى على مضاد حيوى يهاجم أكثر من نوع من البكتيريا.