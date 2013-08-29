جامعة المنصورة تطالب بإنشاء مطار دولى بمدينة المنصورة‎

أوصى مجلس جامعة المنصورة برئاسة الدكتور “السيد احمد عبد الخالق” رئيس الجامعة خلال اجتماعه الأخير بمقترح لعميد كلية الطب لإنشاء مطار دولي لمدينة المنصورة يخدم محافظات الدلتا خلال حضور السيد اللواء “عمر الشوادفى” اجتماع مجلس الجامعة بعد ضمه عضوا بالمجلس.

و أشار الدكتور “السيد عبد الخالق” ان مشروع إقامة المطار سيعمل على تنمية السياحة العلاجية والاستشفائية فى الفترة المقبلة حيث تعتبر المنصورة قلعة الطب في مصر كما يوجد بالجامعة مراكز طبية متخصصة عالمية كمركز جراحة الكلى والمسالك البولية ووحدة زراعة الكبد بمركز الجهاز الهضمي تقدم خدمات طبية وعلاجية على المستوى المحلى والاقليمى والعالمي كما سيلعب دورا فى تنشيط السياحة عموما بمحافظة الدقهلية لما تمتلكه من مناطق اثرية متميزة.

و أضاف “عبد الخالق” ان مشروع مطار المنصورة سيقدم خدمات عظيمة لمحافظة الدقهلية ودمياط والغربية وكفر الشيخ وأن إقامة مشروع المطار كمشروع حيوي له عائد اقتصادي ويؤدي أيضا إلى تنمية محافظة الدقهلية ويجذب استثمارات جديدة.

و أشار “الشوادفى” الى ان هناك مقترحين لإقامة المطار وهى ان يخصص قطعة ارض بإحدى المدن الجديدة بمحافظة الدقهلية يمكن إقامة المطار بها وسيتم إنشاء المطار بنظام BOT والاقتراح الثاني ان يتم الاتفاق مع وزارة الدفاع لإقامة صالة للركاب و ممر لهبوط الطائرات داخل إحدى المطارات العسكرية الموجودة داخل المنصورة بتكلفة اقل من الاقتراح السابق.

وطالب “الشوادفى” عمداء كليات الهندسة والسياحة والفنادق و التربية الرياضية وكلية الآداب إعداد دراسة جدوى تفصيلية للمشروع كما يتولى الدكتور صلاح فوزي المستشار القانوني لرئيس الجامعة بإعداد الدراسة القانونية للعمل على تنفيذ المشرو ع وخاطبة الجهات المعنية بالمشروع.

الجدير بالذكر ان اقرب مطارين لمدينة المنصورة هو مطاري القاهرة وبورسعيد والذي يبعدان عن المدينة مسافة لا تقل عن 120 كم.