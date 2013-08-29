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نائب بكتلة تيار "المستقبل" اللبنانى يبدى قلقه من تهور "حزب الله" فى حالة ضرب سوريا

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نائب بكتلة تيار "المستقبل" اللبنانى يبدى قلقه من تهور "حزب الله" فى حالة ضرب سوريا نائب بكتلة تيار "المستقبل" اللبنانى يبدى قلقه من تهور "حزب الله" فى حالة ضرب سوريا

قال عضو كتلة تيار "المستقبل" اللبنانى النائب جمال الجراح، "إن هناك قلقا من تهور حزب الله فى حال تعرضت سوريا لضربة عسكرية من التحالف الدولى عقابا على المجازر التى ارتكبها النظام السورى باستعماله الأسلحة الكيميائية، مما سيأخذ لبنان إلى مشاكل كبيرة وأخطار ودمار لا يمكن أن يتحملها".

وأضاف الجراح، فى تصريح له اليوم الخميس، أن هذا القلق يكمن مصدره فى أن هذه القوى تتلقى أوامرها من إيران، وإذا أصدرت طهران الأوامر بالتحرك أو بضرب إسرائيل فسيكون حينها القرار إيرانيا والتكلفة على لبنان واللبنانيين.

ولفت إلى أن الدولة اللبنانية لم تقدم حتى الآن للنازحين السوريين سوى الاجتماعات والمؤتمرات الصحفية والإعلان عن نيتها اتخاذ إجراءات لمساعدتهم دون وجود أية نية حقيقية لمعالجة هذا الموضوع، مؤكدا أن المؤسسات الدولية وجمعيات المجتمع المدنى وحدها هى التى تعمل مباشرة فى سعى دائم لحل هذه المشكلة.

واتهم الجراح بعدم إنجاز أى شىء للبنان على كل الأصعدة حتى وصلت إلى مرحلة الاهتراء، وأصبحت سمعتها بين اللبنانيين مرادفة للفساد.

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مصر 365

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