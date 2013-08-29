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تعاون سودانى روسى نمساوى فى مجال النفط والغاز

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تعاون سودانى روسى نمساوى فى مجال النفط والغاز تعاون سودانى روسى نمساوى فى مجال النفط والغاز

رحب وزير النفط السودانى عوض أحمد الجاز، برغبة الجانبين الروسى النمساوى فى رفع سقف التعاون مع السودان فى مجال الصناعة النفطية، وذلك فى إطار الشراكة الإستراتيجية الروسية الأوروبية.

وأكد الوزير السودانى، فى تصريح صحفى اليوم الخميس، عقب لقائه بأعضاء الوفد الاقتصادى الممثل لدولتى روسيا والنمسا الذى يزور الخرطوم، أنه جارى الترتيب حاليا لزيارة وفد كبير من العاملين فى مجال النفط والخدمات النفطية إلى روسيا، بهدف تنظيم ملتقى اقتصادى نفطى سودانى روسى هناك قريبا، مشيرا إلى أن العلاقة مع روسيا قديمه سبقت استخراج النفط السودانى.

وشدد الجاز، على ترحيب السودان برغبة الشركات الروسية والأوروبية للاستثمار فى قطاعى النفط والغاز بالسودان، لافتا إلى ضرورة مراعاة حركة الاستثمار والتنافس الشديد الذى تشهده شركات النفط لكسب الفرص المتاحة بالسودان.

وأكد وزير النفط السودانى أن الفرص الجيدة لا تنتظر كثيرا، مشيرا إلى عمق العلاقات السودانية الروسية النمساوية، موضحا أن السودان تحرص على التعاون النفطى الروسى الأوروبى.

من جانبه، أشار رئيس الوفد الروسى اليكسى مارتينوف، إلى تطلع القيادة الروسية لتوسيع دائرة التعاون فى المجالات كافة مع السودان، وقال "إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين وصف السودان بالحليف على المستوى الأفريقى".

وأكد أعضاء الوفد رغبتهم فى تشكيل مجالس وملتقيات اقتصادية وسياسية مشتركة عن السودان فى أوروبا وروسيا بصفة خاصة، كما أشار الوفد لأهمية تطوير العلاقات بين السودان وروسيا ودول أوروبا على كافة المستويات، حتى تبلغ المستوى المطلوب.

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مصر 365