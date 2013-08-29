محامي حقوقي: "محمد أنور" بريء من أحداث المهندسين أمس

كتب : أروا الشوربجي منذ 32 دقيقة

قال محمد فاضل، المحامي بالمركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، إن التحريات أثبتت أن محمد أنور مسعود، الشهير بـ"أنو" المقبوض عليه في اشتباكات المهندسين أمس، ليس له علاقة بالأحداث، فقد تم تحويله من مديرية أمن الجيزة إلى النيابة بمحكمة العجوزة لاستكمال إجراءات إخلاء سبيله.

وأضاف فاضل، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه تصادف مرور محمد أنور "أنو" بشارع البطل أحمد عبد العزيز، أثناء الاشتباكات، الأمر الذي جعله يسأل أحد ضباط الجيش المتواجدين هناك في محيط الأحداث، بكيفية المرور إلى شارع سوريا، فاستوقفه الضابط جانبا فاعتقد بعض الأهالي أنه أحد المتورطين في إطلاق النار، وقامت قوات من الشرطة والجيش باحتجازه في مدخل أحد العمارات ثم ترحيله إلى مديرية أمن الجيزة.

يذكر أن حركة "تمرد" أشارت أمس، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى أن "محمد أنور مسعود، شاب ثوري لا هو من الإخوان ولا إرهابي".