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اجتماع ثلاثي بوزارة الصحة لمناقشة برامج تطوير الرعاية الطبية في مصر

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اجتماع ثلاثي بوزارة الصحة لمناقشة برامج تطوير الرعاية الطبية في مصر اجتماع ثلاثي بوزارة الصحة لمناقشة برامج تطوير الرعاية الطبية في مصر

كتب : أحمد البهنساوي منذ 44 دقيقة

انعقد بمقر وزارة الصحة، ظهر اليوم، اجتماع ثلاثي ضم كلًا من الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة والسكان، وأحمد المسلماني، المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية، والدكتور عصام حجي، المستشار العلمي لرئيس الجمهورية، لمناقشة برامج تطوير الرعاية الصحية في .

ومن جانبه، صرح أحمد المسلماني، بأن الاجتماع استعرض مجموعة من الأبحاث العلمية التي تهدف إلى تحسين صحة المواطن المصري، كما تم استعراض معالم السياسة الصحية في مصر لتوفير الخدمات الطبية والعلاجية الجيدة لجميع المواطنين خاصة محدودي الدخل.

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