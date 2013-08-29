الأزمة فى سوريا تحقق أرباحا لبائعى الأقنعة الواقية من الغازات فى إسرائيل

انتهز الإسرائيليون الفرصة لتحقيق أرباح من الأزمة الحالية فى سوريا، وذلك عن طريق اتجارهم فى الأقنعة الواقية من الغازات السامة عبر الإنترنت.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية على موقعها الإلكترونى اليوم الخميس أنه يتم بيع الأقنعة الواقية من الغازات عبر موقع "إى باى" لهؤلاء الذين ضاقوا ذرعا من الطوابير الطويلة أمام مراكز التوزيع التابعة للجيش الإسرائيلي.

وأشارت إلى أنه مع ذلك فإن الأقنعة المتوفرة على شبكة الإنترنت ليست دائما هى النماذج الأحدث، وربما لا توفر نفس المستوى من الحماية الذى توفره النماذج الجديدة التى يجرى تسليمها من قبل الجيش الإسرائيلى.