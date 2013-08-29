وزير التنمية المحلية: اعتماد «الأحوزة العمرانية» بالمحافظات دون مجالس محلية

قال اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، إنه سيتم اعتماد الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية والتفصيلية للمدن والقرى في المحافظات، دون انتظار لتشكيل المجالس الشعبية المحلية، التي لن يتم تشكيلها في الوقت الحالي . وأضاف «لبيب» في تصريحات صحفية، الخميس، أنه سيوقع على الاعتمادات بدلاً من موافقة المجالس المحلية، التي تعد موافقتها شرطًا أساسيًا لاعتماد الأحوزة العمرانية، مؤكدًا أنه المسؤول أمام القضاء وليس المحافظين باعتباره الوزير المختص . وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ الأحوزة العمرانية لـ 110 مدن في المحافظات من إجمالى 223 مدينة، وجار العمل في 68 مدينة، موضحًا أنه سيتم الانتهاء من جميع الأحوزة العمرانية في عام 2015.

شبكةعيونالإخبارية

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