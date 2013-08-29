موانئ البحر الأحمر: النيران لا تزال مشتعلة بالسفينة الهولندية

أكدت مصادر بهيئة موانئ البحر الأحمر، أن النيران لا تزال مشتعلة بالسفينة الهولندية "مرسك كمبالا"، التى نشبت بها النيران الساعة العاشرة من مساء أمس الأربعاء، لافتة إلى أن طاقمها المكون من 25 فردا ما زال على متن السفينة، ولا تزال الجهود مستمرة للسيطرة على الحريق.

وأضافت المصادر أن قاعدة السويس البحرية دفعت ببارجة بحرية للمساهمة محاولات السيطرة على الحريق الذى نشب بها أثناء رحلتها قادمة من أحدى دول جنوب أفريقيا، بالقرب من وادى فيران شمال راس غارب، حيث تلقت محطة الأدبية للإنقاذ استغاثة من السفينة التى على متنها 80 ألف طن بواقع 14 ألف حاوية، وكانت متجهة إلى إحدى دول البحر المتوسط.

وأوضحت المصادر أن البارجة البحرية انضمت لـ7 قاطرات تحاول السيطرة على الحريق، لافتة إلى أنه تم سحب السفينة نحو 2 ميل بعيدا عن صخور البترول الموجودة بمنطقة رأس غارب حتى لا تحدث بها أى انفجارات، وأن جهود السيطرة على الحريق لا تزال مستمرة حتى الآن.