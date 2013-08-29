كيف يمكن التعامل مع الطفل العدوانى؟

تسأل قارئة، ابنى طفل عدوانى منذ العام الأول لولادته فهو يقوم بتكسير كل من شىء حوله من الأشياء ولا يستمع لرغبة أحد ودوما يصرخ ولا أقدر على التفاعل معه أو تحجيم عدوانيته فكيف يمكن التعامل معه؟

يجيب عن هذا التساؤل الدكتور هاشم بحرى أستاذ الطب النفسى قائلا ما يعانى منه طفلك يعانى منه عدد كبير من الأطفال والحل يكمن فى محاولة التحدث معه ولا تستهونى بالسن الخاص به فكثير من الأمهات يرددن القول (والطفل الصغير يا ترى هيفهم إيه) وهذا خطأ كبير تقع به الأم فالطفل الصغير على دراية ووعى بكل ما يمر به لذا لابد أن تدرك الأم ما يحبه وما يكرهه وأن تحرص دوما على اختيار الألعاب التى تنمى ما رأته والابتعاد عن كل شىء يكسبه عدوانية.

ويواصل بحرى، كثير من الأمهات يدفعن أبناءهم للاستماع إلى أغانى يطلق عليها فى تلك الآونة أغانى التكاتك وتلك الأغانى بما تحمله من لغة تساهم فى توليد العدوانية والعنف لدى الطفل لذا لابد أن تنتبهى لما يقدم وتواصلى دوما متابعة طفلك مع مراقبته دون أن يدرى وهو يلعب مع أصدقائه لأن ذلك قد يساهم فى فهم ما يعانى منه طفلك من اختلالات نفسية قد لا تقدرى على فهمها ولكنك قد تدركى أسبابها وبالتالى تقدرى على التفاعل معه واحتوائه حتى لا تكثر عدوانيته.