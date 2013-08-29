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الوجه الممتلئ أثناء الحمل قد يشير لتسمم الحمل

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الوجه الممتلئ أثناء الحمل قد يشير لتسمم الحمل الوجه الممتلئ أثناء الحمل قد يشير لتسمم الحمل

تسأل قارئة أعانى من زيادة وزنى خلال الحمل بشكل مبالغ فيه ويظهر ذلك بوضوح فى وجهى فهو قد امتلأ وأنا بالشهر السادس بشكل مبالغ فيه فما السبب فى ذلك؟.

تعانى المرأة الحامل من بعض التغيرات التى تحدث خلال فترة الحمل وهذه التغيرات قد تظهر فى انتفاخ بعض من أجزاء جسمها وقد يظهر ذلك بوضوح فى الوجه وخاصة عند منطقة الوجنتين مما يمثل عائقا كبيرا ويجعلها تشعر بالخوف والقلق من تضاعف هذا الأمر ويحدث هذا الأمر، كما يوضح الدكتور جورج يواقيم استشارى أمراض النساء والتوليد قائلا قد تشعر المرأة بامتلاء الوجه نتيجة تخزين كمية كبيرة من تحت الجلد وهنا لابد أن تنتبه المرأة إلى أنها قد تعانى من زيادة الوزن وقد يكون الزيادة فى حجم الوجه نتيجة تسمم الحمل إذا ما أوضح لها الطبيب ذلك الأمر لذا لابد أن تنتبه المرأة إلى ما تعانى منه من مشاكل فقد يؤثر على حملها دون أن تدرى بذلك الأمر.

ويمكن التقليل من كمية الأضرار التى قد تلحق المرأة الحامل بالتقليل من كمية الملح التى قد توضع للمرأة الحامل فى الطعام مع عدم زيادة الوزن بشكل مبالغ فيه يظهر المرأة بشكل منفر ويظهر زيادتها فى الوزن لذا حاولى الإكثار من تناول الفاكهة مع الحصول على قدر كاف من الكالسيوم والابتعاد عن السكريات.

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