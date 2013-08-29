ما أسباب الإصابة بالصفراء عند الأطفال؟

كثيرا ما نسمع أن طفلا ولد وهو مصاب بالصفراء، فما أسباب الإصابة بالمرض فور الولادة، وهل يمكننا اكتشاف ذلك أثناء فترة الحمل؟.

أوضح لنا الدكتور وائل صفوت مستشار الصحة العامة وأخصائى أمراض الباطنية والجهاز الهضمى والكبد، أن الصفراء تعنى ارتفاع نسبة العصارة الصفراوية فى الدم، وعند حدوث الإصابة بها عند الأطفال فور الولادة، فهذا يعنى أن نسبتها فى الدم ارتفعت عن المعدل الطبيعى.

وبين دكتور وائل أن العصارة الصفراوية من المفترض أن تكون فى الكبد، وذلك لهضم الدهون التى يتناولها الإنسان ويحولها إلى مواد سهل التعامل معها والاستفادة منها، ولكن عند ارتفاع نسب العصارة الصفراوية تظهر بعض الأعراض منها أن يكون الجسم مائلا إلى الصفرة وباهت.

وترتفع تلك النسبة عندما يصبح الكبد غير قادر على التعامل مع العصارة الصفراوية، حيث يقوم بنقلها إلى القولون.

وأشار إلى أنها قد تصيب الأطفال فى اليوم الرابع إلى السابع من الولادة، وقد يولد الطفل بها فور الولادة وغالبا ما يحدث ذلك نتيجة لوجود اختلافات فى فصيلة الدم بين الأب والأم، فضلا عن وجود اختلافات فى جزيئات الدم فيؤدى ذلك إلى ظهور بعض التغيرات فى جسم الجنين ومن بينها الصفراء.

ويسهل على الأم أن تجرى بعض التحاليل مع الطبيب المختص لمعرفة ما إذا كانت فصيلة الدم قد تسبب حدوث الصفراء للطفل، ويمكن العلاج من ذلك قبل الولادة لتجنب ولادة الأطفال بمشاكل العصارة الصفراوية.