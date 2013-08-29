عبود الزمر: نجهز لمبادرة للتهدئة تمهيدًا للتوافق بين الإخوان والجيش

قال عبود الزمر، القيادي البارز بـ”الجماعة الإسلامية” في مصر،” إن الجماعة، التي تعد أحد أبرز مكونات “تحالف دعم الشرعية” المؤيد للرئيس المصري المقال محمد مرسي، تجهز مبادرة للخروج من دائرة العنف والأزمة السياسية القائمة في البلاد؛ حقنا للدماء”. وأضاف الزمر، عضو مجلس شورى الجماعة، في حوار هاتفي مع مراسل الأناضول، أن “المبادرة تتضمن مرحلة للتهدئة بين الأطراف، على أن تكون المسيرات وكافة الفعاليات الخاصة بمؤيدي مرسي في إطار السلمية، ووقف أي نوع من الاعتداءات من الطرفين على أي منشأة، وأن تكون هناك أيضا تهدئة إعلامية؛ نظرا لأن الشحن الإعلامي خطورته ستظهر فيما بعد، ومنها تأثيره على العلاقات الأسرية والمجتمعية نتيجة بث حملات تحث على الكراهية وإقصاء الآخر”. وتابع أن من بين ملامح المبادرة أيضا “وضع ميثاق شرف إعلامي لعدم التخوين والسب والتحريض على العنف، وإلغاء حالة الطوارئ، وإطلاق سراح السجناء والمعتقلين، وألا يكون القبض على أحد إلا على ذمة قضايا معينة بتهم من النيابة وليس نوع من أنواع الاعتقال”. وعن مرحلة ما بعد “التهدئة”، قال الزمر: “إذا ما نجحنا في البداية في هذه الخطوات الأولية والتمهيدية التي تساعد على التقاط الأنفاس، يمكن بعدها أن ندخل إلى مائدة التفاوض والحوار، ونبدأ نفكر كأبناء وطن واحد وكفريق واحد، ولنا مصالح مشتركة في النهاية، خاصة أن ما يجري أمر خطير للغاية”. كما أشار إلى أن المبادرة تتضمن “المصالحة بين الأطراف، وإيجاد حل عملي ومرتب لقضية الانتخابات البرلمانية والرئاسية وضوابطها، وكافة الأمور الخاصة بها مثل الرقابة والشفافية المطلوبة، والتعاون مع كافة الجهات الممكنة، بحيث تكون كافة استحقاقات الإرادة الشعبية على نحو يبهر العالم، وبالتالي سنكون نجحنا- بعد الاتفاق- في كيفية الخروج من هذا المأزق من الناحية الشرعية الدستورية واحترام الإرادة الشعبية”. وحول موقف جماعة الإخوان المسلمين وباقي مكونات “التحالف الوطني لدعم الشرعية” من هذه المبادرة، قال عبود الزمر: “نحن الآن نتحدث مع جماعة الإخوان المسلمين، وباقي الأحزاب داخل التحالف الوطني لدعم الشرعية، وهناك آخرون تقدموا بمبادرات، ونحن بحاجة لعقد اجتماع فيما بيننا للتنسيق والتحدث والتشاور بشأن هذه التصورات، وسوف يتم ذلك خلال عدّة أيام قليلة، وسوف نحاول الخروج برؤية موحدة نطرحها علي المسئولين، ونأخذ خطوات عملية للخروج من المأزق، بعد بلورة الأمر”. أما عن موقف الجيش ووزارة الداخلية فقال إنهما سبق وأن “صرحوا بأنهم مستعدون لأن يلتقوا بأي طرف يتحدثون معه من أجل الوطن، وهذا تصريح واضح جدا وصريح في كلامهم، وبالتالي فباب الحوار واللقاء ليس مغلقا، وليس من العيب أن نلتقي ونتحاور، بل هو أمر محبب ومطلوب أن نتواصل، لأننا لسنا أعداء أو خصوم لبعضنا البعض، فالقضية قضية خلاف في إدراة موقف سياسي، ونريد حله بالتواصل بين الأطراف، وحينما نستطيع أن نبلور رؤية جيدة ومقبولة، يمكن لقادة الجيش أن يتقبلها، لسبب بسيط أن القوات المسلحة عليها أن تقدر الموقف والتطورات الأخيرة، كما قدرته سابقا، وخشت من استمرار المواحهة في 30 يونيو الماضي، ولذلك أخذت خطواتها من أجل حماية الوطن من الصراعات”. وأضاف مستدركا: “لكن نحن الآن دخلنا في صراعات، وبالتالي فالوضع الحالي يستدعي من القوات المسلحة التوافق علي مخرج، لأنها لا ترضي استمرار الوضع الراهن، فقد أعلنت عن خارطة الطريق من أجل وقاية المجتمع من الوقوع في الصراع، والآن نحن علي مشارف صراعات شديدة وخطيرة مستقبلا، إذا ما تركنا الأمور علي ما هي عليه، ولن تنتهي الصراعات، وسيكون الأمر صعبا للغاية، وبالتالي فالجميع الآن بدأ يشعر بالمسئولية الوطنية”. وناشد الزمر جميع الأطراف التحلي بـ”المرونة وبتحمل المسئولية والواجب الوطني خلال هذه المرحلة، سواء كانت القوات المسلحة أو جماعة الإخوان المسلمين أو كل القوي السياسية الأخري الموجوة علي الساحة”. وحول ما إذا كان هناك تواصل بين الجماعة الإسلامية و تحالف “دعم الشرعية” مع قادة الجيش بشكل مباشر أو غير مباشر، قال: “نستطيع أن نقول أن الخطوط مفتوحة، لكن الحلول مازالت في مرحلة البلورة والتكوين والتشكيل، ونحن في مرحلة التشاور حول إمكانية وكيفية الخروج من هذا المأزق، لكن الصورة النهائية التي يمكن ان نتوافق عليها كتحالف “دعم الشرعية” مع القوات المسلحة أو الحكومة بشكل عام لا تزال قيد الدراسة والترتيب”، معربًا عن تفاؤله بشأن حل الأزمة. وعن مخاطر الاستمرار في الوضع الحالي قال: “إننا جميعا في سفينة الوطن يجب أن يراعي بعضنا البعض، وأن نتنازل من أجل أن تصل السفينة لبر الأمان، فلا يصح لأحد أن يتمسك برأيه دون أن يتنازل عنه؛ لأننا بذلك سنصل إلي مرحلة تسمي بكسر الإرادات، وهذا ما لا نحبه لقواتنا المسلحة، لأن كسر إرادة القوات المسلحة تعني إضعاف هذه الإرادة وقدراتها وإضعافها كجيش يدافع عن الوطن، ونحن بعد ذلك سنندم إذا ما حاولنا واستمررنا في كسر إرادة القوات المسلحة، لكن في نفس الوقت لا نرغب أن يكسر الجيش إرادة شعبه، لأنه معني ذلك أنه سيحدث مقتلة كبيرة حتي تنكسر إرادته، وهذا يترك آثار وجراحات كثيرة لا يمكن أن تلتئم بسهولة، ولا يمكن لطرف أن يحكم طرف آخر في ظل هذه الخصومات”. وعبود الزمر كان أحد المتهمين الرئيسيين في قضية اغتيال الرئيس المصري الراحل، محمد أنور السادات، وقضى سجنا بالمؤبد بعد إدانته، وخرج منه عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني عام 2011. أما “الجماعة الإسلامية”، فقد نبذت العنف خلال العقد الأخير بعد أن قام عدد من قيادييها بمراجعات فكرية داخل السجون حول جدوى استخدام العنف في تغيير النظام الحاكم، وذلك بعد أن دخلت مصر مرحلة من العنف الشديد بين الجماعة والسلطة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك في فترة التسعينيات من القرن الماضي. وفي السياق ذاته، قال محمد حجازي، رئيس “الحزب الإسلامي”، الذراع السياسية لتنظيم الجهاد في مصر، إن التنظيم “اتفق مع رؤية الجماعة الإسلامية حول التهدئة مع الجيش لإنهاء الاحتقان السياسي”. وأضاف حجازي في تصريحات خاصة لمراسل “الأناضول” أن هناك مبادرة “تهدف لتنقية الأجواء بين التيار الاسلامي وأجهزة الدولة السيادية لحقن دماء المصريين ، بعد أن صار الوضع كارثياً”. نقلا عن الاناضول