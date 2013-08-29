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"البترول" تطالب "الكهرباء" بموافاتها باستهلاكات الوقود حتى عام 2022

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"البترول" تطالب "الكهرباء" بموافاتها باستهلاكات الوقود حتى عام 2022 "البترول" تطالب "الكهرباء" بموافاتها باستهلاكات الوقود حتى عام 2022

قالت مصادر حكومية إن الاجتماع الذى عقده وزيرا البترول المهندس شريف إسماعيل والمهندس أحمد إمام، وزير الكهرباء، تضمن مناقشة احتياجات محطات الكهرباء من الوقود خلال الخطة الخمسية القادمة، والتى تبدأ من عام 2018 وحتى 2022، بما يضمن العمل على توفير الوقود اللازم لها، مع الأخذ فى الاعتبار معدلات النمو فى الاستهلاك.

وأشار المصدر إلى أن البترول طلبت من الكهرباء إعداد جداول بحجم الاستهلاكات السنوية ومعدلات النمو، متوقعا أن تصل معدلات النمو فى الاستهلاك سنويا إلى 7%، تعادل 10 ملايين متر مكعب غاز مكافئ سنويا، مؤكدا أنه من المتوقع أن ترتفع معدلات النمو فى الصناعة إلى 6% من خلال المصانع الجديدة.

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