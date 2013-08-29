"جهينة "تعتزم إنشاء مصنع جديد بأسوان بتكلفة 25 مليون جنيه

كشف صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية" فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع " عن اعتزام شركته إنشاء مصنع جديد بمحافظة أسوان بتكلفة إجمالية تصل إلى 25 مليون جنيه خلال الفترة القادمة.

> واضح أن إنشاء المصنع الجديدة من ضمن الخطة الاستثمارية والاستثمارات الجديدة التى ضختها شركته خلال العام بقيمة 1.2 مليار جنيه،

> وقال إن من ضمن الخطة كانت استكمال بناء مصنع الزبادى والتوسع فى الطاقات الإنتاجية فى الحليب والعصائر لتلبية احتياجات السوق.والتوسع فى جميع محافظات مصر.

وقد أظهرت نتائج أعمال شركة "جهينة للصناعات الغذائية" غير المجمعة خلال النصف الاول من العام الجارى، تحقيق صافى ربح قدره 115,608 مليون جنيه بنمو مطرد مقارنة بصافى ربح يقدر بنحو 37.381 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2012.