أخبار عاجلة

البوليساريو وشعار المثليين.. أعلام فجرت أزمات فنية -
قعدة رجالة - شريف سلامة لـ مكسيم ... هو أنا شكلي صايع أوي كده -
قعدة رجالة - إضحك مع إياد وشريف ومكسيم ... زي ما اكون تعبان وإرتحت -
غدًا.. التعليم تعقد مؤتمرًا صحفيًا حول امتحانات الثانوية العامة -
"التربية والتعليم" تنفي استقالة ​طارق شوقي -
الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بتعيين رئيس الرقابة الإدارية -
ضبط تكفيري متلبسًا بزراعة عبوة ناسفة في العريش -
«هيجواين Vs ميرتينز».. تشكيلة قمة يوفنتوس ونابولي في «الكالتشيو» -
بث مباشر.. مباراة «نابولي►◄يوفنتوس» في الكالتشيو -
بث مباشر.. «فيدرير ►◄ نادال» في نهائي بطولة ميامي للتنس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

"جهينة "تعتزم إنشاء مصنع جديد بأسوان بتكلفة 25 مليون جنيه

Google+ Print
"جهينة "تعتزم إنشاء مصنع جديد بأسوان بتكلفة 25 مليون جنيه "جهينة "تعتزم إنشاء مصنع جديد بأسوان بتكلفة 25 مليون جنيه

كشف صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية" فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع " عن اعتزام شركته إنشاء مصنع جديد بمحافظة أسوان بتكلفة إجمالية تصل إلى 25 مليون جنيه خلال الفترة القادمة.
> واضح أن إنشاء المصنع الجديدة من ضمن الخطة الاستثمارية والاستثمارات الجديدة التى ضختها شركته خلال العام بقيمة 1.2 مليار جنيه،
> وقال إن من ضمن الخطة كانت استكمال بناء مصنع الزبادى والتوسع فى الطاقات الإنتاجية فى الحليب والعصائر لتلبية احتياجات السوق.والتوسع فى جميع محافظات .

وقد أظهرت نتائج أعمال شركة "جهينة للصناعات الغذائية" غير المجمعة خلال النصف الاول من العام الجارى، تحقيق صافى ربح قدره 115,608 مليون جنيه بنمو مطرد مقارنة بصافى ربح يقدر بنحو 37.381 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2012.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مسئول أمريكي: واشنطن ترغب في علاقات قوية مع مصر

مسئول أمريكي: واشنطن ترغب في علاقات قوية مع مصر

وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين

وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين

ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي

ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي

ستاد مصر: لقاء مع إيهاب جلال بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية

ستاد مصر: لقاء مع إيهاب جلال بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية