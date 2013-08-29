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رئيس مدينة اشمون : حريق المزرعة امتد الى 3 منازل والخسائر مادية فقط

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رئيس مدينة اشمون : حريق المزرعة امتد الى 3 منازل والخسائر مادية فقط رئيس مدينة اشمون : حريق المزرعة امتد الى 3 منازل والخسائر مادية فقط

أرشيفية – حريق

اكد اللواء عبد السلام عبد البارى رئيس مدينة اشمون ان الحريق الذى نشب بقرية شطانوف صباح اليوم نشب بمزرعة ارانب خالية تم اقامة مصنع بويات بها غير مرخص واشتعل لاحتوائه على مواد بترولية .

واضاف انه على الفور اتنقلت 6 سيارات مطافى وسيارة اسعاف للسيطرة على الحريق .

وتبين عدم وجود خسائر فى الارواح وانما اشتعال الادوات والمزرعة والمصنع بالكامل  ، مشيراً  الى ان الحريق امتد الى 3 منازل مجاورة وتمكنت قوات الاطفاء من السيطرة عليه وجارى ضبط صاحب المصنع لحيازته مواد بترولية ملتهبة وادارة مصنع بويات دون ترخيص وهو ما ساعد على اشتعال النيران .

وقال رئيس المدينة انه جارى حصر التلفيات وتقديرها وان الخسائر مادية .

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