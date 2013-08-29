“الطائر الحر” أول طائرة تدريب تركية تحلق عالياً

بدأت طائرة “الطائر الحر” التابعة للقوات الجوية التركية صباح اليوم أولى طلعاتها الجوية، والتي تهدف إلى أخذ مكان لها في عالم الطيران العالمي في مجال التدريب والتأهيل.

وتعتبر هذه الطلعة الأولى منذ استئناف مشروع “الطائر الحر” عام 2006 من قبل مركز الفضاء والملاحة الجوية التركية، والتي أشرف على صناعتها 50 مهندساً تركياً بالإضافة إلى 350 فنياً

وتم صناعة طائرة التدريب وفقاً لمعايير الهيئة الأوروبية للطيران المدني لطائرات التدريب،اذ زودت الطائرة بمقعدين للطيار والمتدرب ومحرك توربيني واحد، وبإمكانها التحليق ليلاً ونهاراً.

وتم تزويد الطائرة بنظام الملاحة الجوية و نظام الطيار الآلي ونظام توازن الضغط داخل قمرة القيادة و نظام قذف مقعد الطيار.

وتعتبر طائرة “الطائر الحر” أول طائرة من صناعة تركية في تاريخ الطيران التركي.

نقلا عن الاناضول