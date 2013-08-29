رفع جلسة محاكمة محاكمة حاتم فهمى و11 اخرين في قضية شركة “جلوبال”

رفع المستشار أحمد ثابت رئيس محكمة جنح مدينة نصر اولي جلسات محاكمة المطرب حاتم فهمى و11 متهما آخرين فى قضية النصب الإلكترونى الخاصة بشركة “جلوبال

حيث تغيب عن الجلسة جميع المتهمين لتعذر وصولهم نظر للظروف الامنية، فيما حضر محاموهم وطالبوا في غضون ربع ساعة مدة المرافعة الافراج عن موكليهم بأي ضمان مالي علي ذمة القضية

يذكر أن أيمن مبروك محامى المطرب المتهم قدم مذكرة لنيابة الشئون المالية، أكد فيها أن القضية لا ترتقى أن تكون قضية توظيف أموال وطالب بإحالتها للنيابة العامة،وعلية قررت نيابة الشئون المالية والتجارية بإشراف المستشار عمرو صبرى المحامى العام الأول للنيابات أحالة القضية الخاصة بشركة “جلوبال” المتهم فيها المطرب حاتم فهمى وآخرين للنيابة العامة، لعدم كون القضية توظيف أموال.

وتضم قائمة المتهمين كلا من حاتم نبيل فهمي وايمن فوكيه شكر الله وايمن محمد سليمان وسمير محمد عوض وفيكتور سليمان صومائيل ومراد محمد وحيد الدين وشرين ابو بكر عبدالله وروماني عوني دسوقي واحمد موسي ومينا وليم ايوب واحمد عبد الفتاح سيد ونشأت وليم ايوب