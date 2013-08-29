تحاليل وفحوصات دورية تطيل عمرك وتحميك من الشيخوخة

كتب : الوطن الخميس 29-08-2013 09:54

• تحاليل الغدة الدرقية (للنساء فقط): الغدة الدرقية دينامو الجسم، ولها دور أساسى فى التمثيل الغذائى، من الممكن بعد سن الخمسين أن تعانى المرأة من بعض التغيرات فى مستوى الهورمونات التى تفرزها هذه الغدة، تحس عند زيادتها بنقص وزن وسقوط شعر واكتئاب وتعب سريع من أقل مجهود، لذلك لا بد من الفحص عند الخمسين وإعادة الفحص كل خمس سنوات.

• فحص الشرج وملاحظة دم البراز: مهما كنت تكرهه أو كنتِ تخجلين منه فلا بد أن تتغلب وتتغلبى على هذه الكراهية وهذا الخجل، من الممكن جداً أن تكتشفى أمراضاً من السهل علاجها فى البداية، ومن الممكن أن تطمئن على البروستاتا من مجرد هذا الفحص البسيط الذى لا بد أن يتكرر كل سنة. إذا شك الطبيب لا بد من منظار القولون الدورى للمتابعة.

• PSA (للرجال فقط): اختصار prostate specific antigen، وهو تحليل دم بسيط يكتشف مبكراً سرطان البروستاتا، ويجب عمله لكل الرجال، خاصة قبل تناول أى هورمونات ذكرية، ويجب تكراره كل سنة.

• قياس الوزن ومحيط الخصر: البدانة قنبلة زمنية من الدهون، ومعظم الرجال والنساء يزداد وزنهم فى هذه السن، راقب وزنك واجعل الميزان صديقك، فالبدانة هى سبب لعديد من الأمراض أهمها الضغط والسكر والكبد.

• قياس الضغط: أسرع وأبسط وأسهل إجراء طبى، يشخص ويحمى الجسم كله؛ العين والقلب والكلى والمخ... إلخ، الحماية من خلال قياس سنوى للضغط الذى يصيب ربع المصريين.

• تحاليل الكوليسترول: أضف سنوات إلى عمرك بتحليل الكوليسترول حتى ولو كل سنتين، إلا إذا كنت من مرضى القلب.

• تحليل السكر: السكر غير المكتشف وغير المعالج من الممكن أن يدمر الكلى والقلب والشبكية، إذا لم يكن هناك تاريخ عائلى للمرض، حلل ولو مرة كل ثلاث سنوات.

• فحص الحوض ومسحة من عنق الرحم PAP (للنساء فقط): عشر دقائق فقط تكتشف مبكراً وتحميكِ من سرطان عنق الرحم، مجرد فحص بسيط كل سنة أو كل ثلاث سنوات ينقذك أيضاً من عدم اكتشاف الأمراض التناسلية.

• فحص الثدى والماموجرام (للنساء فقط): الكشف كل سنة على الثدى والفحص الدورى بالماموجرام فى منتهى الأهمية، يكتشف مبكراً ويرفع نسبة شفاء سرطان الثدى إلى أكثر من 97%.

• راقب جلدك: اكتشف الحسنات والبقع الجلدية وتغيراتها بزيارة سنوية لطبيب الأمراض الجلدية، أحب جلدك وراقب ملمس الحسنات وتغيرات اللون أو نزف الدم أو تغير الحجم أو عدد الشعيرات الموجودة فيها.

• قياس ضغط العين وقوة الإبصار: زيارة طبيب العيون كل سنة أو سنتين مهمة لتفادى الجلوكوما (ارتفاع ضغط العين)، ومتابعة قوة النظر ومجال الإبصار لاكتشاف المياه البيضاء وأى انفصال شبكى مبكر.

• راقب مناعتك: التطعيمات ليست للأطفال فقط، يجب أن تتناول تطعيم الإنفلونزا كل عام، وتنشط تطعيم التيتانوس كل عشر سنوات.

• اختبارات سمع: إجراء اختبارات السمع كل ثلاث سنوات يحميك من تدهور السمع الذى يصيب 30% ممن تجاوزوا الستين، معظم هذه الحالات قابل للعلاج بالكشف المبكر.

• قم بزيارة طبيب الأسنان فى يوم عيد ميلادك: الأسنان هى البوابة الملكية لعبور الأمراض، وزيارة سنوية لطبيب الأسنان لفحص الأسنان واللثة والحلق تحميك من الألم المباغت، وترسم ابتسامة أفضل على شفتيك.

• قياس هشاشة العظام (خاصة للمرأة بعد سن انقطاع الحيض): هو حماية للعظام، خاصة كسر عنق عظمة الفخذ الشهير، وهو من أشهر أسباب الإعاقة.