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الرئيس الإسرائيلى: سنرد بقوة على أى هجوم سورى

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الرئيس الإسرائيلى: سنرد بقوة على أى هجوم سورى الرئيس الإسرائيلى: سنرد بقوة على أى هجوم سورى

قال الرئيس الإسرائيلى شيمون بيريز اليوم الخميس، إن ما يحدث فى سوريا ليس مجرد حدث محلى لكنه جريمة ضد الإنسانية والقانون الدولى لذا يسعى المجتمع المسئول للرد على هذه الجرائم.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، على موقعها الإلكترونى، عن بيريز قوله "إن إسرائيل لم ولن تتدخل فى الحرب الأهلية فى سوريا، لكن إذا حاولت سوريا إلحاق ضرر بأمننا، سنقوم بالرد بكامل قوتنا".

وأضاف أن إسرائيل لديها جيش قوى ومتطور وأنظمة دفاعية لا مثيل لها، مشيرا إلى أن التقارير الواردة حول شن هجوم محتمل ضد إسرائيل ما هى إلا إشاعات تهدف إلى نشر الذعر.

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