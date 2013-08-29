الكويت ترسل الطائرة الثالثة للسودان ضمن الجسر الجوى للمساعدات الإنسانية

أقلعت طائرة الإغاثة الثالثة التى تحمل مساعدات إغاثية وإنسانية إلى السودان اليوم الخميس لمساعدة المتضررين من جراء السيول والأمطار التى ضربت السودان أخيرا.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتى برجس البرجس أن طائرة مساعدات انطلقت اليوم تحمل على متنها عشرة أطنان من مواد غذائية وإغاثية إضافة إلى مضخات المياه والمولدات الكهربائية، مشيرا إلى أن هذه الرحلة هى الثالثة لجمعية الهلال الأحمر ضمن الجسر الجوى بين الكويت والسودان، لإنقاذ الآلاف من الشعب السودانى الشقيق المتضررين من جراء السيول والأمطار.

وأضاف أن فريق الجمعية سيعزز من وجوده الميدانى فى السودان للإشراف على توزيع مواد الإغاثة المختلفة وتلبية احتياجات المتضررين، وتعزيز جهود السلطات السودانية فى ظل الظروف القائمة.وأشار إلى أن هذه المساعدات، تدل على روابط الإخوة الصادقة التى تربط بين الشعبين، مؤكدا أن الكويت لا تتأخر عن مساعدة أشقائها فى الوطن العربى.

يذكر أن هذه المساعدات، جاءت تنفيذا لتوجيهات نائب أمير الكويت وولى العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ومتابعة من مجلس الوزراء الكويتى.