إدخال 300 شاحنة محملة بالبضائع لغزة عبر "كرم أبو سالم"

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الخميس، فتح معبر "كرم أبو سالم" أقصى جنوب قطاع غزة كالمعتاد لإدخال (300) شاحنة إلى القطاع.

وقال رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع للقطاع رائد فتوح فى بيان صحفى أن هذه الشاحنات محملة ببضائع للقطاعين التجارى والزراعى وقطاع المواصلات ومن بينها 20 شاحنة محملة بالحصمة للقطاع التجارى الخاص، كما سيتم ضخ كميات محدودة من البنزين وغاز الطهى.

ويعد معبر "كرم أبو سالم" المنفذ التجارى الوحيد الذى تدخل منه البضائع والوقود إلى قطاع غزة، حيث تغلقه سلطات الاحتلال يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع.