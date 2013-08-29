حمية Ornish والنجمات بالجسم الكمثريّ

يستهدف نظام الدكتور Dean Ornish الجسم الذي يتّخذ الشكل الكمثريّ، على غرار أجسام النجمات Beyonce وKim Kardashian وChristina Aguilera وParis Hilton وRihanna.وقد درس تأثير التغيّرات في نمط الغذاء على عيّنة شملت 105 أشخاص من مرضى القلب، فلاحظ أنّ 75% منهم خسروا 10 كيلوغرامات من أوزانهم في خلال 3 أشهر، فيما خسرت النسبة الباقية وزناً أكبر، مع الإشارة إلى أنّ العيّنة كانت تتناول الطعام بكميات أكبر من تلك التي اعتادت عليها قبل البدء في اتباع هذا البرنامج الغذائي.

"سيدتي نت" يطّلع من الاختصاصيّ في التغذية العلاجيّة الدكتور "أكرم رشيد"، على مميّزات هذا البرنامج الغذائيّ:

يرتكز نظام د. Ornish الغذائيّ على الكربوهيدرات المعقّدة التي تزوّد الجسم بالعناصر الغذائيّة والسكّريات اللازمة لإنتاج الطاقة، والتي تشمل:

• النشاء: يُشكّل كلّ من الأرز والقمح والذرة والشوفان والبطاطس أبرز مصادره، حيث انّ جزءاً من نشاء الطعام لا يتمّ امتصاصه بالكامل في الأمعاء، وتقوم البكتيريا بطرده خارج الجسم، بدون اكتساب أيّ سعرات جديدة تزيد من محتوى الدّهون في الجسم.

• الألياف الغذائيّة: تشمل نوعين: الألياف غير الذائبة كألياف السيليلوز، والألياف الذائبة كألياف البكتين الموجودة بوفرة في التفاح والكمثرى والشوفان.

ويُوصي هذا النظام الغذائيّ بتقليل السّعرات الحراريّة المكتسبة من مصادر دهنيّة. ويُحدّد طريقة مثاليّة لنجاح النظام، بعيدة عن اتباع وصفات الطعام قليلة الدهون. وتتمثّل ببساطة في ملاحظة كميّة الدهون بالغرامات في أيّ حصّة طعام نتناولها، بحيث لا تتجاوز الغرامين في الوجبة الواحدة.

وقد أثبت هذا النظام الغذائيّ فعاليته في إنقاص الوزن بمعدّل يتراوح ما بين 0.9 و1.8 كيلوغراماً في الأسبوع الأول، ليستقرّ إنقاص الوزن على نسبة تتراوح ما بين 0.45 و0.9 كليلوغراماً من الوزن الجديد في كلّ أسبوع يليه، وذلك حتى الوصول إلى نقطة ثبات الوزن، علماً أنّه يساعد على إذابة الدهون من الكتفين والذراعين والفخذين والأرداف.

لائحة طعام مقترحة

ـ الفطور: فطيرة محشوّة بالجبن قليل الدسم، أو قطعة "توست" من البُرّ مع شريحة من جبن "الشيدر" قليل الدسم، وحبة من الفاكهة الطازجة أو المطبوخة وكوب من المشروبات الدافئة.

ـ الغداء (يلي وجبة الفطور بساعتين): حبّة من البطاطس المشويّة، بالإضافة إلى شريحة من جبن "تشيدر" قليل الدسم، و60 غراماً من الأرز البنيّ، وطبق من سلطة البروكولي وحبّة من الفاكهة، وكوب (200 ملل) من عصير الفراولة أو الكيوي.

ـ "سناك" الظهيرة: قطعة من كيك الشوكولاتة أو 10 حبّات من الفراولة.

ـ وجبة العشاء (قبل النوم بثلاث ساعات): حساء العدس أو الفطر بالكريما، و3 قطع من الخبز المحمّص مع الثوم، و200 غرام من السلطة الخضراء، و3 أنواع من الفاكهة المسلوقة بالفانيليا.

ـ وجبة قبل النوم: هي عبارة عن كوب من الزبادي القليل الدسم أو 200 ملل من مخفوق الزبادي بالفاكهة.

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