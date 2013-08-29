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ضبط عامل بحوزته مشغولات ذهبية مسروقة بسوهاج

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ضبط عامل بحوزته مشغولات ذهبية مسروقة بسوهاج ضبط عامل بحوزته مشغولات ذهبية مسروقة بسوهاج

تمكنت أجهزة الأمن بسوهاج من إلقاء القبض علي عامل مطلوب ضبطه وإحضاره في قضية سرقة بالبحر الأحمر وبحوزته كمية كبيرة من المشغولات الذهبية أثناء تردده علي أحد محلات بيع المصنوعات الذهبية بمركز جرجا بسوهاج.

كان اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج ، قد تلقي بلاغاً من مركز شرطة جرجا ، يفيد بورود معلومات مفادها تردد حازم فزاع حسين 24 سنة عامل ، يقيم بناحية القرعان دائرة المركز ، والمطلوب ضبطه وإحضاره في المحضر رقم 4551 إداري قسم ثان الغردقة البحر الأحمر لسنة 2013 ( سرقة ) عن بلاغ  كريم بشري تادرس 39 سنة مدير فندق بالغردقة ، يقيم قسم ثاني الغردقة ، علي أحد محلات بيع المصوغات الذهبية بمركز جرجا بسوهاج .

أسفرت جهود ضباط وحدة مباحث مركز جرجا عن ضبط المتهم المذكور وبحوزته بعض المشغولات الذهبية المبلغ بسرقتها في الواقعة المشار إليها ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وأرشد عن باقي المسروقات وهي كالتالي  عدد 18 خاتم ذهب ، عدد 4 سلسلة ذهب ، عدد 3 حلق ذهب ، عدد 1 إسوره بها 18 جنية ذهب ، عدد 2 ميدالية ذهبية ، عدد 2 إنسيال ذهبية ، عدد 7 عملات ذهبية ، عدد 2 دبوس رابطة عنق ذهب ، عدد 1 قداحه ذهب ، مجموعة عملات معدنية قديمة مصرية وأجنبية ، عدد 10 ساعات ماركات مختلفة ، عدد 2 قداحة فضة ، عدد 2 لاب توب ، عدد 2 هاتف محمول ، عدد 1 آي باد ، قلم ماركة مونت بلانك .

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 37 أحوال مركز جرجا ، جاري العرض علي النيابة العامة للتصرف .

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