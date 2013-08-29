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تعليم السويس تكرم الطلاب المتفوقين و تؤكد علي تسليم الكتب الدراسية فى موعدها‎

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تعليم السويس تكرم الطلاب المتفوقين و تؤكد علي تسليم الكتب الدراسية فى موعدها‎ تعليم السويس تكرم الطلاب المتفوقين و تؤكد علي تسليم الكتب الدراسية فى موعدها‎

وزارة التربيه والتعليم

قررت مديرية التربية والتعليم بالسويس بالتنسيق مع نقابة المعلمين بالسويس، تنظيم احتفالا يومى 1 و 2 سبتمبر لتكريم التلاميذ المتفوقين من ابناء المعلمين بالشهادات العامة فى الابتدائية والاعدادية والثانوية ،والدبلومات الفنية والجامعات والمعاهد العليا.

واصدرت المديرية بيان اوضحت بأن المتكرمين يبلغ عددهم 350 طالب وطالبة حيث سيتم منحهم شهادات تقديرا و جوائز عينية.

كما طالب “السعيد شومان” وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس من القيادات التعليمية ومديريى الادارات ومديرى المدارس فى اجتماع عقده اليوم مع قيادات المديرية على ضروة توفير الكتب المدرسية قبل بدء العام الدراسى الجديد بوقت كافى والتفكير فى حلول غير تلقيدية فى توفير الكتب بشكل جيد بحيث يمكن توزيعه فى العام القادم.

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