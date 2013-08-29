حبس 5 متهمين بتصنيع أدوية مغشوشة في أبو النمرس

أمر مارك ناجي مدير نيابة مركز الجيزة، بحبس 5 متهمين تم ضبطهم داخل فيلا مستأجرة، استخدموها كمصنع لإعداد وتعبئة أدوية مغشوشة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن أكدت التحريات الأمنية أنهم أصحاب المصنع غير المرخص ويستغلون أسماء شركات عالمية لترويج الأدوية المغشوشة.

ووجهت النيابة برئاسة عمرو أباظة للمتهمين الخمسة مصطفي. س 35 عامًا، ومحمد. ر 25 عاما، وإسلام.س 20 عاما، ومحمد.س 28 عاما، وإبراهيم. أ اتهامات الغش التجاري، واستغلال أسماء شركات أدوية عالمية والغش في منتجات طبية من شأنها الإضرار بحياة متناولها وتعريضها للخطر، لكنهم نفوا الاتهامات وأكدوا القبض عليهم خلال مشاجرة في منطقة أبو النمرس وأنه لاعلاقة لهم بالأحداث.

وأمرت النيابة بالتحفظ على المضبوطات، وهي عبارة عن 10 آلاف حقنة فيفكسول وفيتاكس وفلومكس، و2000 علبة سيفازول، وغيرها من الأقراص والعقاقير الطبي، وإرسال تلك المضبوطات إلى خبراء المعمل الجنائي لفحصها وبيان صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات من عدمه، وإعداد تقرير بذلك لضمه إلى أوراق التحقيقات.