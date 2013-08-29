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أمن الفيوم يداهم منازل ٧ من قيادات تنظيم الإخوان بمركزى طامية والفيوم

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أمن الفيوم يداهم منازل ٧ من قيادات تنظيم الإخوان بمركزى طامية والفيوم أمن الفيوم يداهم منازل ٧ من قيادات تنظيم الإخوان بمركزى طامية والفيوم

شهد مركز طاميه بالفيوم منذ مساء أمس وحتي الصباح لليوم الثاني علي التوالي دخول مدرعات وسيارات الجيش والشرطة ، وقامت بتطويق المكان بالمدرعات والجنود ، و تم إغلاق جميع مداخل بندر طاميه الأربعه بالكامل ،وقامت القوات بنصب عدد من الأكمنه وتفتيش الماره .
> وقامت بمداهمة منازل ٥ من قيادات وكوادر الحرية والعدالة بمركز طاميه وتفتيشها ؛ هم “محمد ع” القيادي بالحرية والعدالة والمرشح السابق لمجلس الشعب – بندر طاميه ، والمهندس ” محمود م” – قرية معصره صاوي – وسامح . ر قريه دار السلام -موجه اخصائي نفسي بالتربيه والتعليم , و ” عيد ط ” – مدرس اعدادي ، ” محمد ق ” – مدرس ، دون القبض على آياً منهم لعدم تواجدهم بالمنزل وقت المداهمة .
> وفي السياق ذاته داهمت القوات قرية ” سنوفر ” التابعة لمركز الفيوم ، وقامت بمداهمة وتفتيش منازل 2 من الإخوان هما ” أحمد ر – عامل رخام ، وصالح أ – فلاح “

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