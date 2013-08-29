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ننشر تقرير "التعليم" بالمدارس المتضررة من أحداث العنف ببنى سويف

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ننشر تقرير "التعليم" بالمدارس المتضررة من أحداث العنف ببنى سويف ننشر تقرير "التعليم" بالمدارس المتضررة من أحداث العنف ببنى سويف

أعدت وزارة التربية والتعليم تقريرا مفصلا عن المدارس التى تضررت من أحداث العنف التى قامت بها جماعة الإخوان المسلمين يومى 14 و15 أغسطس الجارى، وذلك فى محافظة بنى سويف.

وجاء فى التقرير سرقة عدد كبير من أجهزة الكمبيوتر والطابعات من مديرية التربية والتعليم، حيث يقع مركز التطوير فى منطقة ذات شعبية وذات طبيعة خاصة، أما بالنسبة لإدارة بنى سويف التعليمية فتمت سرقة مدرسة د/إيهاب إسماعيل الابتدائية والحصول على ما بها من أجهزة وأدوات وأثاث، وذلك لتواجدها بجوار الأمن الوطنى الذى تم حرقه والاستيلاء على محتوياته بالكامل، ومدرسة الراهبات الخاصة تم حرقها والاستيلاء على جميع محتوياتها.

أما بالنسبة لإدارة ببا التعليمية، ففى مدرسة الثانوية بنات تمت سرقة جهاز حاسب آلى عقب حريق مركز شرطة "ببا" كونها تقع بجوار مركز للشرطة، كما تمت سرقة جهاز حاسب آلى وماكينة تطوير وطابعة.

وتضمن التقرير أنه تم إخطار الجهات الأمنية بمعرفة الإدارات التعليمية، وتحرير محاضر شرطة فى ذلك، ويجرى تشكيل لجان الحماية بالمدارس الإدارات التعليمية والمديرية وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية".


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