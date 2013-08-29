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جهاز "النخيل" يدفن مخلفات المصطافين بالرمال على الشاطئ

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جهاز "النخيل" يدفن مخلفات المصطافين بالرمال على الشاطئ جهاز "النخيل" يدفن مخلفات المصطافين بالرمال على الشاطئ

بالتزامن مع زيارة وزيرة البيئة الدكتورة ليلى اسكندر اليوم للكيلو 21 بالإسكندرية للقاء المحافظ اللواء طارق المهدى لبحث منظومة المخلفات رصدت كاميرا اليوم السابع قيام العاملين بجهاز مدينة 6 أكتوبر شاطئ النخيل بجمع القمامة ومخلفات المصطافين بطول الشاطئ ودفنها فى الرمال.

كانت تلال القمامة ومخلفات المناطق الصناعية قد امتدت وحاصرت الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة البيئة خلال توجهها اليوم لمقر جهاز شئون البيئة بالكيلو 21 للقاء محافظ الإسكندرية اللواء طارق المهدى لمناقشة منظومة المخلفات الصلبة والفصل من المنبع.

وبطول الطريق إلى الكيلو 21 كانت رائحة الصرف الصناعى والكيماويات تملئ هواء الطريق وخاصة قبل الوصول للعامرية وباتت أكوام القمامة وبالات المخلفات الصناعية والطبية تملئ المنطقة الفضاء بجوار المنطقة الصناعية، وعند مدخل مدينة 6 اكتوبر والهانوفيل والعجمى وغزت القمامة وتراكماتها الطريق باكملة تقريبا.

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مصر 365