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"أبو مرزوق" ينفى تدخل حماس فى شئون مصر

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"أبو مرزوق" ينفى تدخل حماس فى شئون مصر "أبو مرزوق" ينفى تدخل حماس فى شئون مصر

نفى د. موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسى لحركة "حماس" ضلوع حركته فى أحداث الجارية، مطالبا بالكف عن ترديد ما اعتبرها الاتهامات والافتراءات الموجهة للحركة.

وقال أبو مرزوق، فى تدوينة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "لا مصلحة لنا بكل هذا العبث الذى اتهمنا به، ولم يثبت بحقنا أى جرم أو جناية بحق الشقيقة الكبرى مصر بسيناء".

وفيما يتعلق بمعبر رفح البرى، شدد على ضرورة فتحه بشكل متواصل أمام حركة المسافرين، مضيفا: "لقد أكدت حماس فى مواقف ومناسبات عدة موقفها؛ أنه لابد من فتح المعبر لتغلق الأنفاق، كما أن مصر ليست طرفا فى اتفاق المعابر سيئ السمعة، ونحن مستعدون للنقاش حول فتح المعبر".

واعتبر أبو مرزوق تصريح نبيل فهمى وزير الخارجية المصرى بشأن قطاع غزة ومسألة الأنفاق فيه ردا على من يرى غزة تهديدا للأمن القومى المصرى.

وكان نبيل فهمى قد صرح فى وقت سابق بأن مصر لن تقبل باستمرار الحصار على قطاع غزة، مضيفا أن "حماس موجودة على حدودنا ومن الطبيعى أن نناقش معها ترتيبات فتح المعابر، كما أننا لا نقبل بتجويع المواطن الفلسطينى، ونرفض استمرار الأنفاق".
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